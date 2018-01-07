Зінченко взяв участь у перемозі "Манчестер Сіті" над "Бернлі"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Півзахисник української збірної та “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко вийшов в стартовому складі в матчі проти “Бернлі” в 1/32 фіналу Кубку Англії, інформує УНН з посиланням на сайт “міщан”.
“Городяни” пропустили на 25-й хвилині від Ешлі Барнса і пішли на перерву в ролі тих, хто наздоганяє. По перерві ситуація на арені змінилася кардинально — 4 голи пропустив “Бернлі”, 2 від Агуеро, по-одному від Бернарду Сілви та Сане.
Наш співвітчизник провів на полі 72 хвилини та був замінений на Уокера.
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Примітно, що для Зінченка це вже 4-й офіційний вихід на поле у футболці “Манчестер Сіті”.
Зауважимо, що в одному із паралельних протистоянь “Челсі” не зумів обіграти клуб Чемпіоншипу “Норвіч” — 0:0.