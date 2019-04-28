Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" продовжити переможну серію в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У 36-му турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка на виїзді обіграв "Брайтон", інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Гравець національної збірної України вийшов у стартовому складі гостей і відіграв повний поєдинок, що закінчився перемогою його команди з рахунком 1:0.
Після 36-ти турів "Манчестер Cіті" має в активі 92 очки та посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ. За два тури до фінішу чемпіонату "містяни" випереджають "Ліверпуль" на один пункт. В наступному турі клуб Зінченка зіграє із "Лестером", який на цей раз розгромив "Арсенал" 3:0, а "Ліверпуль" зійдеться із "Ньюкаслом".
Примітно, що "містяни" мають серію з 12-ти поєдинків поспіль.
Зазначимо, що в цьому сезоні Зінченко провів за "МС" 26 поєдинків, забив один м’яч та віддав п’ять результативних передач.