Зима близько: в Україні ще до вихідних вдарить під 16 градусів морозу

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. В Україні завтра очікується погода без опадів, з 20 листопада, у суботу - крім заходу та півночі, - невеликий дощ та мокрий сніг. Вдарять морози - найближчої ночі на Луганщині до 16 градусів нижче нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Завтра в Україні без опадів; післязавтра у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях, в суботу в Україні, крім заходу та півночі, невеликий дощ та мокрий сніг (на сході країни - переважно сніг)", - вказали синоптики.

Вночі та вранці в західних областях місцями туман.

На дорогах країни, крім західної та південної частини, подекуди ожеледиця.

Температура у східних областях вночі 5-12° морозу, найближчої ночі на Луганщині до 16°, вдень 0-6° морозу; в західних областях вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 2-9° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Додамо, по Україні зимова погода розігралася з 15 листопада. Так, минулими вихідними сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва.

На ранок 18 листопада вже у трьох областях випало до 3 сантиметрів снігу.

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