Зима близко: в Украине еще до выходных ударит под 16 градусов мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Украине завтра ожидается погода без осадков, с 20 ноября, в субботу - кроме запада и севера, - небольшой дождь и мокрый снег. Ударят морозы - ближайшей ночью в Луганской области до 16 градусов ниже нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра в Украине без осадков; послезавтра в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях, в субботу в Украине, кроме запада и севера, небольшой дождь и мокрый снег (на востоке страны - преимущественно снег)", - указали синоптики.
Ночью и утром в западных областях местами туман.
На дорогах страны, кроме западной и южной части, местами гололедица.
Температура в восточных областях ночью 5-12° мороза, ближайшей ночью в Луганской области до 16°, днем 0-6° мороза; в западных областях ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 2-9° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
Добавим, по Украине зимняя погода разыгралась с 15 ноября. Так, в минувшие выходные снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев.
На утро 18 ноября уже в трех областях выпало до 3 сантиметров снега.