Журналісти NYT пообіцяли нові публікації про ухилення Трампа від податків

“У нас є ще ниточки і зачіпки. Ми збираємося продовжувати”, — зазначила журналістка. “Нам надали великий обсяг інформації”, — попередила Крейг.

На її думку, первісна публікація поки не встигла як слід укластися в свідомості читачів. “Історія визначає фактологічну сюжетну лінію, яка сильно відрізняється від прийнятої в цілому (народом)”, — зауважила журналістка. “Одна виявлена ​​нами річ вела нас до іншої, а потім ми почали дотягуватися до джерел і отримали від них екстраординарний обсяг документів”, — продовжувала Крейг, уточнивши, що їй і її колегам треба було півтора року, щоб розібратися в матеріалах.

Нагадуємо, як стверджувала The New York Times, Дональд Трамп з молодих років отримав від імперії свого батька в області нерухомості не менше 413 млн доларів за сприяння в ухиленні від оподаткування в США. Видання підкріпило свої слова підсумками журналістського розслідування, в ході якого вивчило близько 100 тисяч різних документів і стенограм бесід з колишніми діловими партнерами Трампів.