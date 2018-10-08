Журналісти NYT пообіцяли нові публікації про ухилення Трампа від податків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Журналісти газети The New York Times обіцяють продовжити публікацію матеріалів про ухилення нинішнього президента США Дональда Трампа від податків в 1990-х. Про це повідомила в неділю в ефірі телекомпанії CNN репортер Сюзанн Крейг, яка оприлюднила минулого тижня статтю про Трампа в співавторстві з Девідом Барстоу і Рассом Бюттнером, інформує УНН.
“У нас є ще ниточки і зачіпки. Ми збираємося продовжувати”, — зазначила журналістка. “Нам надали великий обсяг інформації”, — попередила Крейг.
На її думку, первісна публікація поки не встигла як слід укластися в свідомості читачів. “Історія визначає фактологічну сюжетну лінію, яка сильно відрізняється від прийнятої в цілому (народом)”, — зауважила журналістка. “Одна виявлена нами річ вела нас до іншої, а потім ми почали дотягуватися до джерел і отримали від них екстраординарний обсяг документів”, — продовжувала Крейг, уточнивши, що їй і її колегам треба було півтора року, щоб розібратися в матеріалах.
Нагадуємо, як стверджувала The New York Times, Дональд Трамп з молодих років отримав від імперії свого батька в області нерухомості не менше 413 млн доларів за сприяння в ухиленні від оподаткування в США. Видання підкріпило свої слова підсумками журналістського розслідування, в ході якого вивчило близько 100 тисяч різних документів і стенограм бесід з колишніми діловими партнерами Трампів.