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Жодна сила не зупинить повернення Тайваню під контроль Пекіна - Сі Цзіньпін

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Глава Китаю Сі Цзіньпін переконаний, що жодна сила не зможе перешкодити поверненню Тайваню під контроль Пекіна. Про це він заявив під час промови з нагоди святкування 74-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки, повідомляє Міністерство закордонних справ КНР, пише УНН.

Деталі

Лідер КНР наголосив на потребі дотримання принципу одного Китаю та «Консенсусу 1992 року» .

«Досягнення повного возз'єднання батьківщини є прагненням народу, вимогою часу та історичною потребою, і не може бути зупинено жодною силою», - заявив Сі Цзіньпін.

Він закликав захищати фундаментальні інтереси китайської нації, сприяти мирному розвитку відносин між материком та островом і поглиблювати інтеграцію з Тайванем.

Також лідер КНР пообіцяв підтримку «патріотам», які керують Гонконгом і Макао, та запевнив, що Пекін допомагатиме цим двом автономним районам розвивати економіку й зберігати стабільність.

Сі також закликав націю зміцнити впевненість і прагнути єдності в побудові сильного Китаю та досягненні національного відродження.

«Наша сила походить від єдності, і впевненість є ціннішою за золото. Китайський народ має продовжувати долати труднощі і йти вперед», - сказав він.

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