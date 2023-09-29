Ни одна сила не остановит возвращение Тайваня под контроль Пекина - Си Цзиньпин
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Глава Китая Си Цзиньпин убежден, что ни одна сила не сможет помешать возвращению Тайваня под контроль Пекина. Об этом он заявил в речи по случаю празднования 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики, сообщает Министерство иностранных дел КНР, пишет УНН.
Детали
Лидер КНР подчеркнул необходимость соблюдения принципа одного Китая и «Консенсуса 1992 года» .
«Достижение полного воссоединения родины является стремлением народа, требованием времени и исторической потребностью, и не может быть остановлено никакой силой», - заявил Си Цзиньпин.
Он призвал защищать фундаментальные интересы китайской нации, способствовать мирному развитию отношений между материком и островом и углублять интеграцию с Тайванем.
Также лидер КНР пообещал поддержку «патриотам», управляющим Гонконгом и Макао, и заверил, что Пекин будет помогать этим двум автономным районам развивать экономику и сохранять стабильность.
Си также призвал нацию укрепить уверенность и стремиться к единству в построении сильного Китая и достижении национального возрождения.
«Наша сила происходит от единства, и уверенность ценнее золота. Китайский народ должен продолжать преодолевать трудности и идти вперёд», - сказал он.
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