ЖК "Медовий 2": 12 причин інвестувати в новий комплекс поблизу озер

Портал Domik.ua проаналізував чим привабливий для інвестора ЖК "Медовий-2" від ХК "Київміськбуд".

Що: три 26-поверхових будинки на 1075 квартир з підземним паркінгом на 384 місця.

Де: Солом'янський район, вул. Петра Радченка, 27, до станції метро "Деміївська" 35 хвилин на громадському транспорті.

Коли: IV квартал 2021 року.

Скільки: від 16 490 грн/кв. м.

Перевага № 1: низька ціна

Середня вартість житла в новобудовах Києва в жовтні 2019 року склала 24 000 долл/кв. м, мінімальна - 16 200 грн/кв. м. На поточний момент в ЖК "Медовий-2" можна купити квартиру за ціною 16 490 грн за кв. м при 100% оплаті, що на 31% нижче середньої вартості квадратного метра в житлових комплексах столиці і тільки на 2% вище мінімальної.

Перевага № 2: високий індекс надійності

ЖК "Медовий-2" отримав зелене щит і оцінку 201 бал з максимально можливих 220 на сайті Bild.ua. Експертиза новобудови включає перевірку законності будівництва і репутацію забудовника. Зеленими щитами на "Білд" відзначені тільки надійні житлові комплекси від досвідчених забудовників. У листопаді 2019 року таких новобудов на сайті 18 з 406 в Києві.

Перевага № 3: паркова зона і Совські ставки

Будівництво комплексу ведеться на березі мальовничих ставків в оточенні лісопаркової зони. На озерах можна погодувати диких качок або організувати риболовлю, відпочити в альтанках на березі. Зелену зону в майбутньому планують облагородити і перетворити в міський оазис для місцевих жителів і їх сусідів.

ЖК "Медовий-2" буде побудований на березі озера поруч із зеленою зоною

Перевага № 4: власна інфраструктура

Перші поверхи будинків ЖК "Медовий-2" відведені під комерційні приміщення. Там розмістяться аптеки, магазини, салони краси, кафе та інші об'єкти інфраструктури, покликані зробити життя новобудові комфортною. Зокрема, забудовник анонсував, що на території "Медового-2" заплановано відкриття супермаркету Novus.

Перевага № 5: підземний паркінг

Крім квартир і комерційних приміщень в ЖК "Медовий-2" побудують підземний дворівневий паркінг для автомобілів мешканців. У ньому передбачено 384 паркомісць за ціною від 291 060 грн. В'їзд в паркінг буде обладнаний між першим і другим будинками комплексу.

Перевага № 6: мальовничий вид з вікон

Найближчі сусіди новобудови - озера, приватний сектор і лісопарк, тому більшість квартир комплексу будуть видовими. Територія навколо ЖК "Медовий" і "Медовий-2" не призначена для багатоповерхового житлового будівництва, а значить, ніщо не зіпсує мальовничий вид з вікон в найближчі роки.

Аерофотозйомка місцевості, де ведеться будівництво ЖК "Медовий-2"

Перевага № 7: великий вибір планувань

У житловому комплексі на вул. Петра Радченка, 27 можна придбати 1-3-кімнатну однорівневу квартиру і дворівневе житло з 5-6 спальнями. Загальна кількість доступних до вибору планувань в листопаді 2019 року - 76. З них тільки однокімнатних 26 варіантів, двокімнатних - 21, трикімнатних - 28, дворівневих - 10.

Перевага № 8: кредитування від банків-партнерів

ХК "Київміськбуд" співпрацює з двома фінансовими установами в рамках партнерських програм з кредитування майнових прав - "Крісталбанком" і "Укргазбанком". Оформити в них позику можна на термін від року до 20 років з першим внеском від 30% і ставкою від 0,01% в перший рік.

Перевага № 9: нова дорожня розв'язка

ХК "Київміськбуд" розробив і затвердив з міськими службами план розширення і капітального ремонту вулиці Кадетський Гай, поруч з якою розташований ЖК "Медовий-2". Дорогу розширять до 9 м і покриють сучасним полотном, встановлять освітлення.

Ще одна нова дорога з'явиться на вулиці Медовій. Вона з'єднає міжнародний аеропорт "Київ" з проспектом Лобановського. А після завершення робіт на Медовій міська влада планує побудувати проїзд від неї до вулиці Кадетському. В результаті, до моменту, коли мешканці "Медового-2" заселяться в свої квартири, поруч будуть побудовані три нові дороги, які дозволять перерозподілити транспортні потоки і поліпшити сполучення між сусідніми мікрорайонами.

Схема реконструкції дорожньої розв'язки поряд з ЖК "Медовий-2"

Перевага № 10: до центру 20 хвилин

Відстань від "Медового-2" до Майдану Незалежності як умовної точки центральній частині столиці становить 8 км. Цей шлях можна подолати за 10-15 хвилин на автомобілі без урахування пробок.

Перевага № 11: надійний забудовник

Холдинг "Київміськбуд" працює на будівельному ринку України з 1955 року. За весь цей час в його портфелі не було жодного довгобуду або не введено в експлуатацію об'єкта. За роки своєї діяльності "Київміськбуд" реалізував 45 млн кв. м житла і побудував 6 000 домівок.

Перевага № 12: три спортклубу в пішої доступності

Тим, хто звик до регулярних занять спортом, не доведеться коригувати графік тренувань після переїзду в нову квартиру. У пішої доступності від РК "Медовий" і "Медовий-2" розташоване відразу три спортклубу.

Локація ЖК "Медовий-2" поєднує в собі відразу два, на перший погляд, неочевидних переваги - мальовничу місцевість лісового масиву з озерами і близькість до центру міста. Таке розташування в тандемі з бюджетною вартістю житла і репутацією забудовника робить об'єкт привабливим для інвестицій. З огляду на запланований розвиток інфраструктури та розширення прилеглих доріг, в майбутньому мікрорайон повинен стати досить комфортним для проживання.