ЖК “Медовый 2”: 12 причин инвестировать в новый комплекс у озер

Портал Domik.ua проанализировал чем привлекателен для инвестора ЖК “Медовый-2” от ХК “Киевгорстрой”.

Что: три 26-этажных дома на 1075 квартир с подземным паркингом на 384 места.

Где: Соломенский район, ул. Петра Радченко, 27, до станции метро “Демиевская” 35 минут на общественном транспорте.

Когда: IV квартал 2021 года.

Сколько: от 16 490 грн/кв. м.

Преимущество № 1: низкая цена

Средняя стоимость жилья в новостройках Киева в октябре 2019 года составила 24 000 грн/кв. м, минимальная — 16 200 грн/кв. м. На текущий момент в ЖК “Медовый-2” можно купить квартиру по цене 16 490 грн за кв. м при 100% оплате, что на 31% ниже средней стоимости квадратного метра в жилых комплексах столицы и только на 2% выше минимальной.

Преимущество № 2: высокий индекс надежности

ЖК “Медовый-2” получил зеленый щит и оценку 201 балл из максимально возможных 220 на сайте Bild.ua. Экспертиза новостройки включает проверку законности строительства и репутацию застройщика. Зелеными щитами на “Билде” отмечены только надежные жилые комплексы от опытных застройщиков. В ноябре 2019 года таких новостроек на сайте 18 из 406 в Киеве.

Преимущество № 3: парковая зона и Совские пруды

Строительство комплекса ведется на берегу живописных прудов в окружении лесопарковой зоны. На озерах можно покормить диких уток или организовать рыбалку, отдохнуть в беседках на берегу. Зеленую зону в будущем планируют облагородить и превратить в городской оазис для местных жителей и их соседей.

ЖК “Медовый-2” будет построен на берегу озера рядом с зеленой зоной

Преимущество № 4: собственная инфраструктура

Первые этажи домов ЖК “Медовый-2” отведены под коммерческие помещения. Там разместятся аптеки, магазины, салоны красоты, кафе и другие объекты инфраструктуры, призванные сделать жизнь новостройке комфортной. В частности, застройщик анонсировал, что на территории “Медового-2” запланировано открытие супермаркета Novus.

Преимущество № 5: подземный паркинг

Помимо квартир и коммерческих помещений в ЖК “Медовый-2” построят подземный двухуровневый паркинг для автомобилей жильцов. В нем предусмотрено 384 паркоместа по цене от 291 060 грн. Въезд в паркинг будет оборудован между первым и вторым домами комплекса.

Преимущество № 6: живописный вид из окон

Ближайшие соседи новостроя — озера, частный сектор и лесопарк, поэтому большинство квартир комплекса будут видовыми. Территория вокруг ЖК “Медовый” и “Медовый-2” не предназначена для многоэтажного жилого строительства, а значит, ничто не испортит живописный вид из окон в ближайшие годы.

Аэрофотосъемка местности, где ведется строительство ЖК “Медовый-2”

Преимущество № 7: большой выбор планировок

В жилом комплексе на ул. Петра Радченко, 27 можно приобрести 1-3-комнатную одноуровневую квартиру и двухуровневое жилье с 5-6 спальнями. Общее количество доступных к выбору планировок в ноябре 2019 года — 76. Из них только однокомнатных 26 вариантов, двухкомнатных — 21, трехкомнатных — 28, двухуровневых — 10.

Преимущество № 8: кредитование от банков-партнеров

ХК “Киевгорстрой” сотрудничает с двумя финансовыми учреждениями в рамках партнерских программ по кредитованию имущественных прав — “Кристалбанком” и “Укргазбанком”. Оформить в них заем можно на срок от года до 20 лет с первым взносом от 30% и ставкой от 0,01% в первый год.

Преимущество № 9: новая дорожная развязка

ХК “Киевгорстрой” разработал и утвердил с городскими службами план расширения и капитального ремонта улицы Кадетский Гай, рядом с которой расположен ЖК “Медовый-2”. Дорогу расширят до 9 м и покроют современным полотном, установят освещение.

Еще одна новая дорога появится по улице Медовой. Она соединит международный аэропорт “Киев” с проспектом Лобановского. А после завершения работ на Медовой городские власти планируют построить проезд от нее к улице Кадетской. В результате, к моменту, когда жильцы “Медового-2” заселятся в свои квартиры, рядом будут построены три новые дороги, которые позволят перераспределить транспортные потоки и улучшить сообщение между соседними микрорайонами.

Схема реконструкции дорожной развязки рядом с ЖК “Медовый-2”

Преимущество № 10: до центра 20 минут

Расстояние от “Медового-2” до Майдана Независимости как условной точки центральной части столицы составляет 8 км. Этот путь можно преодолеть за 10-15 минут на автомобиле без учета пробок.

Преимущество № 11: надежный застройщик

Холдинг “Киевгорстрой” работает на строительном рынке Украины с 1955 года. За все это время в его портфеле не было ни одного долгостроя или не введенного в эксплуатацию объекта. За годы своей деятельности “Киевгорстрой” реализовал 45 млн кв. м жилья и построил 6 000 домов.

Преимущество № 12: три спортклуба в пешей доступности

Тем, кто привык к регулярным занятиям спортом, не придется корректировать график тренировок после переезда в новую квартиру. В пешей доступности от ЖК “Медовый” и “Медовый-2” расположено сразу три спортклуба.

Локация ЖК “Медовый-2” сочетает в себе сразу два, на первый взгляд, неочевидных преимущества — живописную местность лесного массива с озерами и близость к центру города. Такое месторасположение в тандеме с бюджетной стоимостью жилья и репутацией застройщика делает объект привлекательным для инвестиций. Учитывая запланированное развитие инфраструктуры и расширение близлежащих дорог, в будущем микрорайон должен стать достаточно комфортным для проживания.