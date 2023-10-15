Живила військові об‘єкти рф: у СБУ показали відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Українські військові здійнили успішну атаку на електричну підстанцію Красна Яруга, до якої зокрема були підключені військові об‘єкти ворога. Джерела УНН в СБУ надали відео, де видно успішну роботу по цілі.
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Поки російське міноборони розповідає, як «знищило чергові українські безпілотники» у Белгородській області, наші джерела в СБУ надали відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга. Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.
"Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку - це реальність, яка уже стоїть у них на порозі", - повідомив співрозмовник УНН.
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Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що російський патрульний корабель «Павєл Державин» був пошкоджений напередодні поблизу Севастополя.