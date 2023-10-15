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Питала военные объекты рф: в СБУ показали видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга

Киев • УНН

 • 484135 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинские военные совершили успешную атаку на электрическую подстанцию Красная Яруга, к которой в частности были подключены военные объекты врага. Источники УНН в СБУ предоставили видео, где видно успешную работу по цели.

Питала военные объекты рф: в СБУ показали видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга

Детали

Пока российское минобороны рассказывает, как «уничтожило очередные украинские беспилотники» в белгородской области, наши источники в СБУ предоставили видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга. Именно к ней в том числе были подключены военные объекты врага. На видео видно, как дроны метко отработали по цели.

"Очередная работа Службы безопасности для понимания оккупантов, что блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны - это реальность, которая уже стоит у них на пороге", - сообщил собеседник УНН.

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Напомним

В Черном море во время рейда Севастополя прогремел взрыв на корабле проекта 21631 "Буян-М". Telegram-каналы уточняют, что малый ракетный корабль является носителем крылатых ракет "Калибр".

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщал, что российский патрульный корабль «Павел Державин» был поврежден накануне вблизи Севастополя.

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