Житомирське “Полісся” може підписати екс-динамівця Алієва
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 листопада. УНН. Житомирське “Полісся”, яке виступає у Другій Лізі України, провело переговори з екс-футболістом збірної України Олександром Алієвим. Про це кореспонденту УНН повідомив голова Житомисрької ОДА Ігор Гундич.
Відомо, що Алієва приїзжав до Житомира за часів тренерства Володимира Мазяра — тоді із футболістом провели успішні перемовини — залишалось лише підписати контракт. Втім після звільнення Мазяра переговори з Алієвим тимчасово заморозили, очікуючи на призначення нового тренера.
“Я точно знаю, що до Мазяра він готовий був іти. На сьогодні якщо Олександру Сергійовичу (Олександру Призетку — головному тренеру “Полісся” — ред.) буде потрібен Алієв, то ми готові фінансово, понести такі витрати, щоб запросити гравця такого рівня до нас у футбольний клуб “Полісся”, — сказав голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.
Нагадаємо, екс-тренер “Металіста” очолив друголігове “Полісся”.