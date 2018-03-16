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Жителів окупованого Донбасу призивають на військові збори в РФ – розвідка

Жителів окупованого Донбасу призивають на військові збори в РФ – розвідка

Київ • УНН

 • 11762 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Російське командування на окупованому Донбасі призиває на воєнні збори місцевих жителів віком від 18 до 50 років. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“На базі однієї з частин російсько-окупаційних військ здійснюється підготовка призову на збори місцевих мешканців віком від 18 до 50 років. Передбачається, що призвані на ці збори особи, невдовзі продовжать підготовку в одному з навчальних центрів РФ на території Ростовської області Росії”, — повідомив Д.Гуцуляк.

Також він зазначив, що російське командування надає обіцянку, що тим особам, які пройдуть збори, пізніше буде надаватись перевага при призначенні на посади у підрозділах ЗС РФ.

Як повідомляв УНН, бойовики на Донбасі проводять примусову мобілізацію серед населення.

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