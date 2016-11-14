Жителі Мар’їнки досі не можуть дивитись українські програми
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Мар’їнці місцева жителька розповіла спостерігачам Місії ОБСЄ, що через відсутность супутникового телебачення жителі Мар’їнки можуть дивитися тільки програми, які транслюють “ДНР” та Росія. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
“Жінка в Мар’їнці розповіла спостерігачам, що за відсутності супутникового телебачення жителі Мар’їнки можуть дивитися тільки програми, що транслюються з контрольованих "ДНР“ районів і Російської Федерації”, — йдеться у повідомленні".
Раніше інші мешканці уже повідомляли про це СММ.
Нагадаємо, незважаючи на обмежений доступ до ділянок розведення сил в районах Станиці Луганської, Золотого і Петрівського представникам патруля Місії вдалось здійснити моніторинг декількох зон.