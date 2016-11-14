Жители Марьинки до сих пор не могут смотреть украинские программы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Марьинке местная жительница рассказала наблюдателям Миссии ОБСЕ, что из-за отсутствия спутникового телевидения жители Марьинки могут смотреть только программы, которые транслируют "ДНР" и Россия. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"Женщина в Марьинке рассказала наблюдателям, что при отсутствии спутникового телевидения жители Марьинки могут смотреть только программы, транслируемые из контролируемых "ДНР" районов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ранее другие жители уже сообщали об этом СММ.
Напомним, несмотря на ограниченный доступ к участкам разведения сил в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского представителям патруля Миссии удалось осуществить мониторинг нескольких зон.