Жителі Кропивницького у вишиванках пройшли центральною вулицею міста
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. З нагоди відзначення річниці незалежності країни, сьогодні, 24 серпня, у Кропивницькому відбулася "Хода вишиванок", до заходу долучилися сотні людей, передає кореспондент УНН.
О 17.30 колона рушила від пам’ятника Янголу-охоронцю і до площі Героїв Майдану. Прямуючи головною вулицею міста, люди скандували "Слава Україні! – Героям Слава!", "Наша земля – наші герої!", "Одна єдина соборна Україна!" та інші патріотичні гасла. Дехто ніс у руках національний прапор.
О 18.00 на площі перед ОДА, де зупинилася колона, розпочався молодіжний рок-концерт. Другий – класичний від міського духового оркестру паралельно розпочався у театрі імені Марка Кропивницького.
Нагадаємо, сьогодні на Приморському бульварі в Одесі відбувся ювілейний 10-й Вишиванковий фестиваль, у рамках якого одесити створили живий ланцюг із людей, одягнутих у національне вбрання.