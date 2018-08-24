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Жители Кропивницкого в вышиванках прошли по центральной улице города

Киев • УНН

 • 11310 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. По случаю годовщины независимости страны, сегодня, 24 августа, в Кропивницком состоялось "Шествие вышиванок", к мероприятию присоединились сотни людей, передает корреспондент УНН.

Жители Кропивницкого в вышиванках прошли по центральной улице города

В 17.30 колонна двинулась от памятника Ангелу-хранителю и к площади Героев Майдана. Следуя по главной улице города, люди скандировали "Слава Украине! - Героям Слава!", "Наша земля - ​​наши герои!", "Одна единственная соборная Украина!" и другие патриотические лозунги. Некоторые несли в руках национальный флаг.

В 18.00 на площади перед ОГА, где остановилась колонна, начался молодежный рок-концерт. Второй - классический от городского духового оркестра параллельно начался в театре имени Марка Кропивницкого.

Напомним, сегодня на Приморском бульваре в Одессе состоялся юбилейный 10-й Вышиванковый фестиваль, в рамках которого одесситы создали живую цепь из людей, одетых в национальные костюмы.

Украинские Национальные Новости

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