Житель Полтавщини намагався передати наркотики засудженому у колонію
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 13 лютого. УНН. Три згортки з наркотичною речовиною чоловік помістив до пакунку локшини швидкого приготування та приніс у колонію передати засудженому 21-річному товаришу. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
“Заборонені речовини виявили працівники виправної колонії під час огляду речей, які призначались засудженому. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Полтавського відділення поліції. Працівники поліції встановили особу зловмисника та вилучили речовину, схожу на коноплю,” — зазначив начальник Полтавського районного відділення поліції.
Зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.