Житель Полтавщины пытался передать наркотики осужденному в колонию
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 13 февраля. УНН. Три свертка с наркотическим веществом мужчина поместил в пакет лапши быстрого приготовления и принес в колонию передать осужденному 21-летнему товарищу. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ ЧП в Полтавской области.
"Запрещенные вещества обнаружили работники исправительной колонии во время досмотра вещей, которые предназначались осужденному. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Полтавского отделения полиции. Работники полиции установили личность злоумышленника и изъяли вещество, похожее на коноплю ", - отметил начальник Полтавского районного отделения полиции.
Злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
По этому факту возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификации по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.