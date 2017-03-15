Житель Одещини вистрілив в себе і “заробив” дві статті ККУ
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 15 березня. УНН. У Подільському районі 29-річний чоловік під час необережного поводження зі зброєю наніс собі вогнепальне поранення. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці з’ясували, що постраждалий проводив розбирання та чищення дрібнокаліберної гвинтівки і через порушення правил безпеки стався вистріл.
“Під час проведення огляду місця події працівники поліції виявили та вилучили пневматичну гвинтівку, два паперових згортки загальною вагою 20 г із речовиною рослинного походження, зовні схожою на коноплю та одинадцять набоїв калібру 4,5 мм”, — розповів начальник Подільського ВП Микола Піщанський.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Вилучені предмети направлені на проведення експертизи. Досудове слідство триває. За незаконне зберігання наркотичних засобів правопорушнику загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, 14 березня стрілянина сталась в Печерському районі столиці.