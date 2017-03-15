Житель Одесской области выстрелил в себя и "заработал" две статьи УК

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители выяснили, что пострадавший проводил разборку и чистку мелкокалиберной винтовки и в результате нарушения правил безопасности произошел выстрел.

"Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли пневматическую винтовку, два бумажных свертка общим весом 20 г с веществом растительного происхождения, внешне похожим на коноплю и одиннадцать патронов калибра 4,5 мм", - рассказал начальник Подольского ОП Николай Писчанский.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украина.

Изъятые предметы направлены на проведение экспертизы. Досудебное следствие продолжается. За незаконное хранение наркотических средств правонарушителю грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 14 марта стрельба произошла в Печерском районе столицы.