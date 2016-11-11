Жінку з наркотиками затримали на дитячому майданчику на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Дніпропетровщині поліцейські затримали на дитячому майданчику жінку, у якої вилучили сліп-пакети з метамфетаміном і марихуаною. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
У 37-річної правопорушниці поліцейські вилучили сліп-пакети з майже 30 г метамфетаміну і марихуани, електронні ваги з нашаруванням психотропу на них та порожні сліп-пакети. Жінка раніше вже притягалася до кримінальної відповідальності за незаконні дії з наркотиками.
За цінами “чорного” ринку загальна вартість вилучених наркотиків і психотропів становить понад 10 тис. грн.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі здійснюються заходи щодо перевірки можливої причетності фігурантки до збуту заборонених до обігу речовин.