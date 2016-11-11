Женщину с наркотиками задержали на детской площадке на Днепропетровщине

У 37-летней правонарушительницы полицейские изъяли слип-пакеты с почти 30 г метамфетамина и марихуаны, электронные весы с налетом психотропа на них и пустые слип-пакеты. Женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконные действия с наркотиками.

По ценам "черного" рынка общая стоимость изъятых наркотиков и психотропных составляет более 10 тыс. грн.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас осуществляются мероприятия по проверке возможной причастности фигурантки к сбыту запрещенных к обороту веществ.