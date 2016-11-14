Жінка загинула внаслідок пожежі на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні, 14 листопада, внаслідок пожежі в житловому будинку, загинула жінка. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Рівненський області.
Так, 14 листопада о 06:22 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Радивилівському районі в селі Рідків у приватному господарстві горить одноповерховий дерев’яний, житловий будинок.
За вказаною адресою негайно було направлено черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радивилова. По прибуттю на місце виклику рятувальників, дерев’яна будівля була вже повністю охоплена вогнем, усе свідчило про занадто пізнє виявлення пожежі.
Під час розбору конструкцій на місці пожежі рятувальники виявили тіло господарки, 1930 року народження. Вогнем знищено житловий будинок.
Причина пожежі та обставини смерті наразі встановлюються.