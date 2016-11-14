Женщина погибла в результате пожара в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня, 14 ноября, в результате пожара в жилом доме, погибла женщина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Ривненской области.
Так, 14 ноября в 06:22 к спасателям поступило сообщение, что в Радивиловском районе в селе Редков в частном хозяйстве горит одноэтажный деревянный, жилой дом.
По указанному адресу немедленно был направлен дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части города Радивилова. По прибытию на место вызова спасателей, деревянное здание было уже полностью охвачено огнем, все свидетельствовало о слишком позднем обнаружении пожара.
Во время разбора конструкций на месте пожара спасатели обнаружили тело хозяйки, 1930 года рождения. Огнем уничтожен жилой дом.
Причина пожара и обстоятельства смерти устанавливаются.