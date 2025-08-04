Земля обертається швидше: 5 серпня стане одним із найкоротших днів в історії спостережень

У вівторок, 5 серпня, доба на Землі буде коротшою за звичні 24 години всього на 1,25 мілісекунди, що зробить її однією з найкоротших за час наукових спостережень. Це - частина загадкового явища, яке бентежить науковців: після тривалого уповільнення Земля почала обертатися швидше, а причини цього прискорення досі остаточно не встановлені. Про це пише УНН із посиланням на Space.

Деталі

Згідно з Timeanddate.com, у вівторок, "5 серпня сонячний день на Землі буде трохи коротшим за звичайні 24 години, що зробить його не лише одним із найкоротших днів 2025 року, але й з початку ведення спостережень".

Різниця, як вказано, складе 1,25 мілісекунди й хоча це майже непомітно для людини, технічно цей день стане одним з найкоротших у 2025 році, а також одним з найкоротших за весь період наукових спостережень.

Доповнення

Це явище - частина загадкової тенденції: після тривалого періоду уповільнення Земля останніми роками почала обертатися швидше, і вчені досі не мають чіткого пояснення цьому. Щоб розібратися, варто розмежувати два поняття: зоряну та сонячну добу. Зоряна - це час, за який Земля здійснює повний оберт на 360 градусів відносно зірок (близько 23 годин 56 хвилин). Саме вона пояснює, чому зорі й планети сходять раніше щодня. А от звична нам 24-годинна доба - це сонячний день, що вимірюється від полудня до полудня, орієнтуючись на Сонце, і триває 86 400 секунд.

Загалом, із початку точного обліку часу у 1973 році дні ставали довшими переважно через вплив Місяця. Його гравітація створює припливне тертя, яке поступово уповільнює обертання Землі. Але саме розташування Місяця, зокрема його схилення до екватора, може тимчасово прискорювати або сповільнювати обертання планети.

Що ж до останнього прискорення, то тут причини лишаються нез’ясованими. Серед гіпотез - вплив глобального потепління або зміни у русі рідкого ядра Землі. Цей процес може змушувати зовнішні шари планети обертатися трохи швидше.

Хоча такі зміни не відчутні для людей повсякденному житті, якщо тенденція збережеться, то вже до 2029 року в міжнародну систему часу вперше можуть ввести так звану "негативну високосну секунду" тобто скоротити добу на одну секунду.

Раніше УНН писав, що 22 липня Земля обернеться на 1,34 мілісекунди швидше, зробивши цей день другим найкоротшим в історії спостережень. Це частина загадкової тенденції прискорення обертання планети, що може призвести до віднімання секунди з атомних годинників у 2029 році.