Земля вращается быстрее: 5 августа станет одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Во вторник, 5 августа, сутки на Земле будут короче обычных 24 часов всего на 1,25 миллисекунды, что сделает их одними из самых коротких за время научных наблюдений. Это — часть загадочного явления, которое озадачивает ученых: после длительного замедления Земля начала вращаться быстрее, а причины этого ускорения до сих пор окончательно не установлены. Об этом пишет УНН со ссылкой на Space.

Детали

Согласно Timeanddate.com, во вторник, "5 августа солнечный день на Земле будет немного короче обычных 24 часов, что сделает его не только одним из самых коротких дней 2025 года, но и с начала ведения наблюдений".

Разница, как указано, составит 1,25 миллисекунды и хотя это почти незаметно для человека, технически этот день станет одним из самых коротких в 2025 году, а также одним из самых коротких за весь период научных наблюдений.

Дополнение

Это явление — часть загадочной тенденции: после длительного периода замедления Земля в последние годы начала вращаться быстрее, и ученые до сих пор не имеют четкого объяснения этому. Чтобы разобраться, стоит разграничить два понятия: звездные и солнечные сутки. Звездные — это время, за которое Земля совершает полный оборот на 360 градусов относительно звезд (около 23 часов 56 минут). Именно они объясняют, почему звезды и планеты восходят раньше каждый день. А вот привычные нам 24-часовые сутки — это солнечный день, измеряемый от полудня до полудня, ориентируясь на Солнце, и длится 86 400 секунд.

В целом, с начала точного учета времени в 1973 году дни становились длиннее преимущественно из-за влияния Луны. Ее гравитация создает приливное трение, которое постепенно замедляет вращение Земли. Но именно расположение Луны, в частности ее склонение к экватору, может временно ускорять или замедлять вращение планеты.

Что же касается последнего ускорения, то здесь причины остаются невыясненными. Среди гипотез — влияние глобального потепления или изменения в движении жидкого ядра Земли. Этот процесс может заставлять внешние слои планеты вращаться немного быстрее.

Хотя такие изменения не ощутимы для людей в повседневной жизни, если тенденция сохранится, то уже к 2029 году в международную систему времени впервые могут ввести так называемую "отрицательную високосную секунду", то есть сократить сутки на одну секунду.

Ранее УНН писал, что 22 июля Земля обернется на 1,34 миллисекунды быстрее, сделав этот день вторым самым коротким в истории наблюдений. Это часть загадочной тенденции ускорения вращения планеты, что может привести к вычитанию секунды из атомных часов в 2029 году.