Землетрус магнітудою 7,1 стався в Перу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Землетрус магнітудою 7,1 стався в Перу, за 250 км від міста Пуерто-Мальдонадо. Про це повідомляє Американська геологічна служба, передає УНН.
Землетрус стався вночі у п'ятницю, на глибині 610 км.
Повідомлень про збитки не було. Однак, як повідомляє Reuters, користувачі соцмереж повідомляли, що поштовхи відчувалися по всій країни.
Попередження про цунамі випущено не було.
Як повідомляв УНН, у Венесуелі через землетрус нахилився майже двохсотметровий хмарочос.