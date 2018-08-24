Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Перу

Землетрясение произошло ночью в пятницу, на глубине 610 км.

Сообщений об ущербе не было. Однако, как сообщает Reuters, пользователи соцсетей сообщали, что толчки ощущались по всей стране.

Предупреждение о цунами выпущено не было.

Как сообщал УНН, в Венесуэле из-за землетрясения наклонился почти двухсотметровый небоскреб.