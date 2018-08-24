Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Перу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Перу, в 250 км от города Пуэрто-Мальдонадо. Об этом сообщает Американская геологическая служба, передает УНН.
Землетрясение произошло ночью в пятницу, на глубине 610 км.
Сообщений об ущербе не было. Однако, как сообщает Reuters, пользователи соцсетей сообщали, что толчки ощущались по всей стране.
Предупреждение о цунами выпущено не было.
Как сообщал УНН, в Венесуэле из-за землетрясения наклонился почти двухсотметровый небоскреб.