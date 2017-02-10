Землетрус магнітудою 6,7 стався на Філіппінах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Землетрус магнітудою 6,7 стався у п'ятницю на Філіппінах, повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Геологічної служби США (USGS).
Землетрус був зафіксований о 14.03 за місцевим часом. Епіцентр розташовувався за два кілометри на північний захід від міста Талисай. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.
Повідомлень про потерпілих і руйнування поки не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася
Як повідомляв УНН, 8 лютого опівдні жителі півдня Одеської області відчули землетрус, епіцентром якого стала Румунія..
Нагадаємо, 6 грудня підземні поштовхи відчувалися ввечері в столиці Індії Нью-Делі, землетрус тривав близько 30 секунд.