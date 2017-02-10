Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Филиппинах

Землетрясение было зафиксировано в 14:03 по местному времени. Эпицентр располагался в двух километрах к юго-западу от города Талисай. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась

Как сообщал УНН, 8 февраля в полдень жители юга Одесской области почувствовали землетрясение, эпицентром которого стала Румыния.

Напомним, 6 декабря вечером подземные толчки ощущались в столице Индии Нью-Дели, землетрясение продолжалось около 30 секунд.