Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Филиппинах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу на Филиппинах, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Геологической службы США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 14:03 по местному времени. Эпицентр располагался в двух километрах к юго-западу от города Талисай. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась
Как сообщал УНН, 8 февраля в полдень жители юга Одесской области почувствовали землетрясение, эпицентром которого стала Румыния.
Напомним, 6 декабря вечером подземные толчки ощущались в столице Индии Нью-Дели, землетрясение продолжалось около 30 секунд.