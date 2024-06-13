Зеленський сьогодні на саміті G7: очікує підписання безпекових угод зі США та Японією та "важливих рішень"
Київ • УНН
Президент Зеленський очікує від саміту G7 важливих рішень щодо коаліції винищувачів, прискорення підготовки пілотів, посилення протиповітряної оборони України західними системами, використання російських активів для української оборонної промисловості, а також підписання двосторонніх угод про безпеку зі США та Японією.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні братиме участь у саміті "Групи семи" (G7) в Італії і очікує "важливих рішень" щодо розвитку коаліції винищувачів, прискорення підготовки пілотів, посилення ППО України західними системами, використання російських активів для України, зокрема ОПК, а також підписання безпекових угод зі США та Японією, про що повідомив у четвер у соцмережах, пише УНН.
Сьогодні - саміт "Групи семи" в Італії, зустріч наших найбільших партнерів. Саме Україні, нашій оборонній та економічній стійкості буде присвячена велика його частина. І ми чекаємо сьогодні важливих рішень. (...) Сьогодні я візьму участь у засіданні "Групи семи" та проведу серію двосторонніх зустрічей
З його слів, зустрічі заплановано із господаркою саміту, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністрами Канади та Великої Британії Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою
Очікування
Зі слів Президента, "головні теми для нас – розвиток коаліції винищувачів, пришвидшення навчання пілотів, прискорене постачання літаків. Розбудова української системи ППО на основі найпотужніших західних комплексів та нарощування далекобійних спроможностей. Затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку нашого ОПК, спільного виробництва зброї", - повідомив Зеленський.
Дві останні безпекові угоди з членами G7
"Під час зустрічей із президентом США Джозефом Байденом і Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди. Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України", - вказав Зеленський.
Він зауважив, що рік тому на саміті НАТО у Вільнюсі G7 ухвалила Декларацію про підтримку України. "Сьогодні в межах цієї декларації ми підписуємо дві останні безпекові угоди з членами "сімки". Український народ, наші воїни бачать, що G7 назавжди з Україною. Я вдячний нашим партнерам за віру в нас і нашу перемогу", - підсумував Президент.
Лідери G7 на саміті в Італії зосередяться на війні в Україні та Китаї13.06.24, 09:45 • 38387 переглядiв