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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский сегодня на саммите G7: ожидает подписания соглашений по безопасности с США и Японией и "важных решений"

Зеленский сегодня на саммите G7: ожидает подписания соглашений по безопасности с США и Японией и "важных решений"

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 08:56  •  36941 просмотра

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Президент Зеленский ожидает от саммита G7 важных решений по коалиции истребителей, ускорению подготовки пилотов, усилению противовоздушной обороны Украины западными системами, использованию российских активов для украинской оборонной промышленности, а также подписанию двусторонних соглашений о безопасности с США и Японией.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня будет участвовать в саммите "Группы семи" (G7) в Италии и ожидает "важных решений" по развитию коалиции истребителей, ускорению подготовки пилотов, усилению ПВО Украины западными системами, использованию российских активов для Украины, в частности ОПК, а также подписанию соглашений по безопасности с США и Японией, о чем сообщил в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня - саммит "Группы семи" в Италии, встреча наших крупнейших партнеров. Именно Украине, нашей оборонной и экономической устойчивости будет посвящена большая его часть. И мы ждем сегодня важных решений. (...) Сегодня я приму участие в заседании "Группы семи" и проведу серию двусторонних встреч

- отметил Зеленский.

По его словам, встречи запланированы с хозяйкой саммита, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, премьер-министрами Канады и Великобритании Джастином Трюдо и Риши Сунаком, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой

Ожидания

По словам Президента, "главные темы для нас - развитие коалиции истребителей, ускорение обучения пилотов, ускоренные поставки самолетов. Развитие украинской системы ПВО на основе мощнейших западных комплексов и наращивание дальнобойных возможностей. Утверждение формата использования российских активов в пользу Украины, в частности для развития нашего ОПК, совместного производства оружия", - сообщил Зеленский.

Два последних соглашения по безопасности с членами G7

"Во время встреч с президентом США Джозефом Байденом и Премьер-министром Японии Фумио Кишидой подпишем двусторонние соглашения по безопасности. Документ с Соединенными Штатами будет беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины", - указал Зеленский.

Он отметил, что год назад на саммите НАТО в Вильнюсе G7 приняла Декларацию о поддержке Украины. "Сегодня в рамках этой декларации мы подписываем два последних соглашения по безопасности с членами "семерки". Украинский народ, наши воины видят, что G7 навсегда с Украиной. Я благодарен нашим партнерам за веру в нас и нашу победу", - подытожил Президент.

Лидеры G7 на саммите в Италии сосредоточатся на войне в Украине и Китае13 июня 2024, 06:45 • 30319 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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