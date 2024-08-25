Зеленський про пропозиції від інших країн щодо миру: це політичні заяви, а не конкретика

ukenru
15:22 • 18718 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 32306 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 52941 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 55701 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 99852 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 147162 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 185868 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 271002 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166608 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142231 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 51328 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 108787 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 90260 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 74905 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 67101 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 52912 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 139229 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 270994 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 204208 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 233159 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 10276 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 25886 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 28339 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 32131 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 51328 перегляди
Актуальне
Зеленський про пропозиції від інших країн щодо миру: це політичні заяви, а не конкретика

Зеленський про пропозиції від інших країн щодо миру: це політичні заяви, а не конкретика

Київ • УНН

 • 29760 перегляди

Президент України заявив, що альтернативні пропозиції щодо завершення війни - це лише політичні заяви без конкретики. Зеленський наголосив, що Україна відкрита до дипломатії, але не за рахунок територій чи населення.

Альтернативні пропозиції від інших країн щодо того, як закінчити повномасштабну війну в Україні – це просто політичні заяви, а не конкретика. Немає ні в кого жодного плану. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ, передає кореспондент УНН.

"Вважаю, що наш підхід, якщо ми говоримо про наші кроки на полі бою, в дипломатичному напрямку, ближчий до миру ніж будь-які інші пропозиції. Тому що цей шлях дуже складний. Всі пропозиції, які є, які ви чули від багатьох країн світу і я говорив про це з прем’єр-міністром, я вважаю, що на сьогодні все те, що звучить, поки що це політичні заяви. Це не шлях, це не формули будь-які, це ніяка не конкретика", - сказав Зеленський.

Президент заявив, що немає ні в кого жодного плану.

"Формула миру в Україні – це втілений у життя Статут ООН" - Кулеба04.08.23, 15:06 • 446397 переглядiв

"Хтось каже, що він завершить війну за пів року, хтось каже за рік, третій "експерт" за добу, четвертий каже: повірте нам, що війна закінчиться у 2026 році, коли економіка рф впаде. Поки що це просто заяви. Так, вони різні: аналітичні, експертні, політичні. Немає ні в кого жодного плану", - заявив Зеленський.

Зеленський про ідею Трампа закінчити війну за 24 години: питання якою ціною і хто платитиме21.07.24, 18:35 • 102082 перегляди

Зеленський наголосив, що в Україні всі хочуть, щоб перестали гинути українські військові.

"Хто б не казав, що ми за дипломатичне вирішення – я завжди підтримаю. Ми всі хочемо вирішити, щоб завтра жоден наш воїн не гинув, але ж ви не можете із ґвалтівником та маніяком домовлятися, сказати: послухай, сядь. Так, ми розуміємо, що ти вже зґвалтував 15 людей, а ще 30 ти вбив, але давай поговоримо. Ну-ну-ну! Більше так не роби. Воно так не працює. Не працює з цією людиною (путіним – ред.)", - сказав Зеленський.

 Він зазначив, що путін не боїться політичних залякувань.

"Коли ви кажете про дипломатію, я тільки за, але тільки в  дипломатії я б хотів побачити  конкретні кроки, і щоб це було не за рахунок 30% нашої держави й не за рахунок нашого населення. Якщо є такий план, ми тільки за", - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив, що Україна буде рада обговорити ідеї премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді щодо миру, проте жертвувати людьми, територіями та свободою не готова.

Премʼєр-міністр Нарендра Моді вважає, що Україні та росії доведеться сісти разом й шукати шляхи виходу з "кризи". Він також заявив, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі зусилля, які докладаються для досягнення миру.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.49
Brent
$72.35
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,055.26
Ethereum
$2,067.69