Зеленський про пропозиції від інших країн щодо миру: це політичні заяви, а не конкретика

Альтернативні пропозиції від інших країн щодо того, як закінчити повномасштабну війну в Україні – це просто політичні заяви, а не конкретика. Немає ні в кого жодного плану. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ, передає кореспондент УНН.

"Вважаю, що наш підхід, якщо ми говоримо про наші кроки на полі бою, в дипломатичному напрямку, ближчий до миру ніж будь-які інші пропозиції. Тому що цей шлях дуже складний. Всі пропозиції, які є, які ви чули від багатьох країн світу і я говорив про це з прем’єр-міністром, я вважаю, що на сьогодні все те, що звучить, поки що це політичні заяви. Це не шлях, це не формули будь-які, це ніяка не конкретика", - сказав Зеленський.

Президент заявив, що немає ні в кого жодного плану.

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"Хтось каже, що він завершить війну за пів року, хтось каже за рік, третій "експерт" за добу, четвертий каже: повірте нам, що війна закінчиться у 2026 році, коли економіка рф впаде. Поки що це просто заяви. Так, вони різні: аналітичні, експертні, політичні. Немає ні в кого жодного плану", - заявив Зеленський.

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Зеленський наголосив, що в Україні всі хочуть, щоб перестали гинути українські військові.

"Хто б не казав, що ми за дипломатичне вирішення – я завжди підтримаю. Ми всі хочемо вирішити, щоб завтра жоден наш воїн не гинув, але ж ви не можете із ґвалтівником та маніяком домовлятися, сказати: послухай, сядь. Так, ми розуміємо, що ти вже зґвалтував 15 людей, а ще 30 ти вбив, але давай поговоримо. Ну-ну-ну! Більше так не роби. Воно так не працює. Не працює з цією людиною (путіним – ред.)", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що путін не боїться політичних залякувань.

"Коли ви кажете про дипломатію, я тільки за, але тільки в дипломатії я б хотів побачити конкретні кроки, і щоб це було не за рахунок 30% нашої держави й не за рахунок нашого населення. Якщо є такий план, ми тільки за", - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив, що Україна буде рада обговорити ідеї премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді щодо миру, проте жертвувати людьми, територіями та свободою не готова.

Премʼєр-міністр Нарендра Моді вважає, що Україні та росії доведеться сісти разом й шукати шляхи виходу з "кризи". Він також заявив, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі зусилля, які докладаються для досягнення миру.