Альтернативные предложения от других стран относительно того, как закончить полномасштабную войну в Украине - это просто политические заявления, а не конкретика. Нет ни у кого никакого плана. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ, передает корреспондент УНН.

«Считаю, что наш подход, если мы говорим о наших шагах на поле боя, в дипломатическом направлении, ближе к миру чем любые другие предложения. Потому что этот путь очень сложный. Все предложения, которые есть, которые вы слышали от многих стран мира и я говорил об этом с премьер-министром, я считаю, что на сегодня все то, что звучит, пока это политические заявления. Это не путь, это не формулы какие-либо, это никакая не конкретика», - сказал Зеленский.

Президент заявил, что нет ни у кого никакого плана.

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«Кто-то говорит, что он завершит войну за полгода, кто-то говорит за год, третий «эксперт» за сутки, четвертый говорит: поверьте нам, что война закончится в 2026 году, когда экономика рф упадет. Пока что это просто заявления. Да, они разные: аналитические, экспертные, политические. Нет ни у кого никакого плана», - заявил Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что в Украине все хотят, чтобы перестали гибнуть украинские военные.

«Кто бы ни говорил, что мы за дипломатическое решение - я всегда поддержу. Мы все хотим решить, чтобы завтра ни один наш воин не погибал, но вы не можете с насильником и маньяком договариваться, сказать: послушай, сядь. Да, мы понимаем, что ты уже изнасиловал 15 человек, а еще 30 ты убил, но давай поговорим. Ну-ну-ну! Больше так не делай. Это так не работает. Не работает с этим человеком (Путиным - ред.)», - сказал Зеленский.

Он отметил, что путин не боится политических запугиваний.

«Когда вы говорите о дипломатии, я только за, но только в дипломатии я бы хотел увидеть конкретные шаги, и чтобы это было не за счет 30% нашего государства и не за счет нашего населения. Если есть такой план, мы только за», - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что Украина будет рада обсудить идеи премьер-министра Индии Нарендры Моди относительно мира, однако жертвовать людьми, территориями и свободой не готова.

Премьер-министр Нарендра Моди считает, что Украине и России придется сесть вместе и искать пути выхода из «кризиса». Он также заявил, что Индия готова сделать свой проактивный вклад во все усилия, которые прилагаются для достижения мира.