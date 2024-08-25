Україна не готова жертвувати людьми, територіями та свободою: Зеленський про ідеї Моді щодо миру

Україна буде рада обговорити ідеї премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді щодо миру, проте жертвувати людьми, територіями та свободою не готова. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ, передає кореспондент УНН.

Зеленський заявив, що Індія має вплив на російську економіку і якщо вона зупинить імпорт нафти, то російський диктатор володимир путін постане перед величезними викликами.

"Ще один аспект – це шлях до миру. Ми також говорили про це з прем’єр-міністром. Він говорив про мир й ми будемо раді обговорити його ідеї, ми будемо раді поговорити про це. Але ми не готові використовувати наші території, як один з варіантів пропозиції. Ми не міняємо людей на пропозиції та території на пропозиції, наші цінності й нашу свободу, нашу демократію. Цим ми не готові жертвувати. Про решту аспектів ми можемо говорити, можемо прийняти рішення, шукати варіанти, але я абсолютно відвертим був у розмові з прем’єр-міністром", - заявив Зеленський.

Зеленський наголосив, що прем’єр-міністр Моді хоче миру більше, ніж путін.

"Бачите в чому проблема. Тобто проблема в тому, що путін не хоче цього, я не знаю про що вони говорять, які деталі з путіним…Я сказав прем’єр-міністру: дивіться з ким ви спілкуєтеся. Ви говорите з ним, він говорить до вас, що він хоче мир й водночас він атакує лікарню…Він (путін – ред.) не такий розумний, як це демонструють на російському телебаченні", - сказав Зеленський.

Доповнення

Премʼєр-міністр Нарендра Моді вважає, що Україні та росії доведеться сісти разом й шукати шляхи виходу з "кризи". Він також заявив, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі зусилля, які докладаються для досягнення миру.