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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина не готова жертвовать людьми, территориями и свободой: Зеленский об идеях Моди относительно мира

Украина не готова жертвовать людьми, территориями и свободой: Зеленский об идеях Моди относительно мира

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 12:46  •  10527 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать идеи мира премьер-министра Индии Моди, но не уступит территории. Он также отметил, что Индия имеет влияние на российскую экономику.

Украина будет рада обсудить идеи премьер-министра Индии Нарендры Моди относительно мира, однако жертвовать людьми, территориями и свободой не готова. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ, передает корреспондент УНН.

Зеленский заявил, что Индия имеет влияние на российскую экономику и если она остановит импорт нефти, то российский диктатор владимир путин предстанет перед огромными вызовами.

"Еще один аспект - это путь к миру. Мы также говорили об этом с премьер-министром. Он говорил о мире и мы будем рады обсудить его идеи, мы будем рады поговорить об этом. Но мы не готовы использовать наши территории, как один из вариантов предложения. Мы не меняем людей на предложения и территории на предложения, наши ценности и нашу свободу, нашу демократию. Этим мы не готовы жертвовать. Об остальных аспектах мы можем говорить, можем принять решение, искать варианты, но я абсолютно откровенным был в разговоре с премьер-министром", - заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что премьер-министр Моди хочет мира больше, чем путин.

"Видите в чем проблема. То есть проблема в том, что путин не хочет этого, я не знаю о чем они говорят, какие детали с путиным...Я сказал премьер-министру: смотрите с кем вы общаетесь. Вы говорите с ним, он говорит вам, что он хочет мир и одновременно он атакует больницу...Он (путин - ред.) не такой умный, как это демонстрируют на российском телевидении", - сказал Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Нарендра Моди считает, что Украине и россии придется сесть вместе и искать пути выхода из "кризиса". Он также заявил, что Индия готова сделать свой проактивный вклад во все усилия, которые прилагаются для достижения мира.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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