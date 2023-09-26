Зеленському передали на підпис публічне відкриття е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Ухвалений Верховною Радою законопроект про відновлення електронного декларування з правкою Президента про відкритий доступ (№9534) після вето відправили на підпис Президента Володимира Зеленського, повідомляєть на сайті парламенту, пише УНН.
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Законопроект 26 вересня був підписаний головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та відправлений на підпис Президента.
Нагадаємо
Раніше Зеленський ветував законопроєкт про е-декларування, який залишав реєстри закритими на рік. Перед тим петицію з таким проханням до нього підписали рекордною кількістю голосів - більше ніж 83 тисячі.
В оновленій версії Глава держави запропонував Верховній Раді зробити відкритим доступ до реєстру декларацій, але водночас врахувати низку особливостей щодо певних груп декларантів.
Рада проголосувала за публічне відкриття е-декларацій 20 вересня.