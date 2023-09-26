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Зеленському передали на підпис публічне відкриття е-декларацій

Зеленському передали на підпис публічне відкриття е-декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Ухвалений Верховною Радою законопроект про відновлення електронного декларування з правкою Президента про відкритий доступ (№9534) після вето відправили на підпис Президента Володимира Зеленського, повідомляєть на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Законопроект 26 вересня був підписаний головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та відправлений на підпис Президента.

Нагадаємо

Раніше Зеленський ветував законопроєкт про е-декларування, який залишав реєстри закритими на рік. Перед тим петицію з таким проханням до нього підписали рекордною кількістю голосів - більше ніж 83 тисячі.

В оновленій версії Глава держави запропонував Верховній Раді зробити відкритим доступ до реєстру декларацій, але водночас врахувати низку особливостей щодо певних груп декларантів.

Рада проголосувала за публічне відкриття е-декларацій 20 вересня.

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