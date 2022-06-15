Зеленського запросили на саміти НАТО та «Групи семи»

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“Запрошений до виступів на саміті НАТО в Мадриді, а також на зустрічі “Групи семи”, — про це сказаав Зеленський.

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Мадридський саміт 2022 року — це запланована майбутня зустріч глав держав і урядів країн-членів НАТО, яка відбудеться в Мадриді, Іспанія, 29–30 червня 2022 року.

Головною подією головування Німеччини у G7 у 2022 році стане саміт глав держав та урядів країн G7, який пройде з 26 по 28 червня.

Нагадаємо

Британія й Данія оголосили про проведення в серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені.