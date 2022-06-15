Зеленського запросили на саміти НАТО та «Групи семи»
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його запросили виступити на самітах НАТО та “Групи семи”.. Про це інформує УНН.
Цитата
“Запрошений до виступів на саміті НАТО в Мадриді, а також на зустрічі “Групи семи”, — про це сказаав Зеленський.
Деталі
Мадридський саміт 2022 року — це запланована майбутня зустріч глав держав і урядів країн-членів НАТО, яка відбудеться в Мадриді, Іспанія, 29–30 червня 2022 року.
Головною подією головування Німеччини у G7 у 2022 році стане саміт глав держав та урядів країн G7, який пройде з 26 по 28 червня.
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