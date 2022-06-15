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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленского пригласили на саммиты НАТО и «Группы семи»

Зеленского пригласили на саммиты НАТО и «Группы семи»

Киев • УНН

 • 128807 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его пригласили выступить на саммитах НАТО и “Группу семи”. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Приглашен к выступлениям на саммите НАТО в Мадриде, а также на встречи “Группы семи”, — о это сказал Зеленский.

Подробности

Мадридский саммит 2022 — это запланированная предстоящая встреча глав государств и правительств стран-членов НАТО, которая состоится в Мадриде, Испания, 29–30 июня 2022 года.

Главным событием председательства Германии в G7 в 2022 году станет саммит глав государств и правительств стран G7, который пройдет с 26 по 28 июня.

Напомним

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