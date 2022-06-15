Британія й Данія оголосили про проведення в серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені, - Зеленський

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15 червня відбулася зустріч міністрів з пона 40 країн світу "Рамштайн". Це формат для роботи міністрів оборони країн-партнерів, які визначаються з пакетами підтримки для України. Президент сказав, що новини справді хороші й очікує збільшення цієї підтримки.

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"Маємо, до речі, черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою. У межах «Рамштайну» Британія й Данія оголосили про проведення в серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. Попередньо, залучені 14 держав", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо

США та партнери підготували понад 1000 українських військових до використання іноземної військової техніки.