Зеленський звільнив посла України в Італії

“Звільнити Перелигіна Євгена Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мальта, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сан-Марино та Постійного представника України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Об’єднаних Націй за сумісництвом”, — йдеться в указі.

Додамо, Перелигін обіймав посаду посла в Італії з 2012 року.

Нагадаємо, Зеленський звільнив посла України в Румунії.