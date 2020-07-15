Зеленський звільнив посла України в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Італійській Республіці Євгена Перелигіна. Відповідний указ №275/2020 розміщений на сайті Глави держави, передає УНН.
“Звільнити Перелигіна Євгена Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мальта, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сан-Марино та Постійного представника України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Об’єднаних Націй за сумісництвом”, — йдеться в указі.
Додамо, Перелигін обіймав посаду посла в Італії з 2012 року.
Нагадаємо, Зеленський звільнив посла України в Румунії.