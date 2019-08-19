Зеленський звільнив одного з членів Нацкомфінпослуг
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Гурбич з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Про це йдеться в указі №600/2019, передає УНН.
"Звільнити Гурбич Ольгу Іванівну з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, згідно з поданою нею заявою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Гурбич було призначено членом Нацкомфінпослуг у 2015 році.