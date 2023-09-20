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Зеленський зустрівся з президентом Чилі: обговорили можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка

Зеленський зустрівся з президентом Чилі: обговорили можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка

Київ • УНН

 • 155869 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку зустрівся з Президентом Республіки Чилі Габріелем Боричем. Сторони обговорили шляхи поглиблення двосторонніх відносин між країнами на міжнародній арені, передає УНН з посиланням на Офіс Президента України.

Під час зустрічі президент України висловив вдячність Чилі за підтримку України в ООН, зокрема за засудження російської агресії.

Цитата

«Дякую за вашу позицію щодо підтримки наших людей, нашого суверенітету й територіальної цілісності. Дуже важливо, що ви підтримуєте наші резолюції в ООН», – сказав Володимир Зеленський.

Також президент України заявив про бажання поглиблювати співпрацю з країнами Латинської Америки. У цьому контексті сторони обговорили можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка.

Зеленський також підкреслив важливість того, щоб Чилі повноцінно залучилась до реалізації української Формули миру і взяла участь у майбутньому Глобальному саміті миру.

Крім цього, лідери скоординували подальші кроки для розширення двосторонньої співпраці між Україною та Чилі на міжнародній арені.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США з відновлення України Пенні Пріцкер. Сторони обговорили пріоритетні напрями відновлення України та підтримку перспективних галузей економіки. 

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