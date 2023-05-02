Зеленський зустрівся з головою Парламенту Португалії: говорили про інтеграцію у ЄС та НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся із головою Парламенту Португалії Аугушту Сантушем Сілвою. Під час зустрічі лідери обговорили взаємодію на шляху інтеграції України у Європейський Союз та НАТО, пише УНН з посиланням на Телеграм-канал Зеленського.
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Провів зустріч із Головою Парламенту Португалії Аугушту Сантушем Сілвою. Обговорили взаємодію на шляху інтеграції України в Європейський Союз та НАТО, першочергові потреби українських захисників. Початок переговорів про вступ до ЄС до кінця цього року стане потужним стимулом для українського суспільства та українських захисників, які вже понад 14 місяців стримують агресора. Сподіваємося, що Уряд і Парламент Португалії зможуть ухвалити необхідні рішення для посилення спроможностей українських захисників на передовій”, – написав Президент.
Голова Держави подякував Парламенту й Уряду Португалії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення, а також суспільству Португалії, яке завдяки діям Уряду й Парламенту було об’єднане в підтримці нашої країни та людей.
Доповнення
Міністр національної оборони Португалії Гелена Каррейрас на з'їзді у форматі "Рамштайн" заявила, що її країна передасть Україні п’ять броньованих машин рятувальної та медичної підтримки.