Португалія надасть Україні п'ять бронемашин
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністр національної оборони Португалії Гелена Каррейрас на з'їзді у форматі "Рамштайн" заявила, що її країна передасть Україні п’ять броньованих машин рятувальної та медичної підтримки. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Португалії у Twitter.
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"Португалія відправить в Україну п’ять броньованих машин рятувальної та медичної підтримки - 3 типу M113 і 2 типу M577, повідомила міністр Гелена Каррейрас на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні, Німеччина", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
У березні цього року до України прибули три танки Leopard 2A6 від Португалії.