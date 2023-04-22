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Португалія надасть Україні п'ять бронемашин

Португалія надасть Україні п'ять бронемашин

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністр національної оборони Португалії Гелена Каррейрас на з'їзді у форматі "Рамштайн" заявила, що її країна передасть Україні п’ять броньованих машин рятувальної та медичної підтримки. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Португалії у Twitter. 

Цитата

"Португалія відправить в Україну п’ять броньованих машин рятувальної та медичної підтримки - 3 типу M113 і 2 типу M577, повідомила міністр Гелена Каррейрас на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні, Німеччина", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

У березні цього року до України прибули три танки Leopard 2A6 від Португалії.

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