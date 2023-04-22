Португалия предоставит Украине пять бронемашин

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"Португалия отправит в Украину пять бронированных машин спасательной и медицинской поддержки - 3 типа M113 и 2 типа M577, сообщила министр Хелена Каррейрас на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайне, Германия", - говорится в сообщении.

Напомним

В марте этого года в Украину прибыли три танка Leopard 2A6 от Португалии.