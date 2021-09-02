Зеленський зустрівся з гендиректором Apple

Цитата

“Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі і також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів”, — написав Зеленський.

Доповнення

УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до США прибув до штату Каліфорнія на західному узбережжі країни.

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Напередодні Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні — на східному узбережжі Сполучених Штатів. За підсумками Президент дав пресконференцію, де підбив підсумки зустрічі з Байденом. Сказав, що задоволений, але щодо “хімії” не певен.