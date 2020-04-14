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Зеленський змінив свого представника у Кабміні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Перевезенцева від виконання обов’язків представника Президента у Кабінеті міністрів України, поклавши відповідні обов’язки на Володимира Кладієва. Відповідні укази від 14 квітня опубліковані на сайті Президента, передає УНН.

"Увільнити Перевезенцева Олексія Юрійовича від виконання обов’язків представника Президента України у Кабінеті міністрів України", - сказано в указі Президента №139/2020.

Указом №140/2020 Зеленський призначив на зазначену посаду Володимира Кладієва. 

"Покласти на Кладієва Володимира Миколайовича - керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України - виконання обов'язків представника Президента України у Кабінеті Міністрів України (поза штатом)", - сказано у документі.

Як повідомлялося в УНН, раніше Зеленський змінив очільника РДА на Кіровоградщині.

Українські Національні Новини

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