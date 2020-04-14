Зеленський змінив очільника РДА на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський двома розпорядженнями звільнив Олександра Мороза з посади Компаніївської райдержадміністрації на Кіровоградщині та призначив на його місце Віталія Коваленка. Про це йдеться у відповідних документах № 259-260/2020-рп, що були опубліковані на сайті глави держави, передає УНН.
“Звільнити Мороза Олександра Олександровича з посади голови Компаніївської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”, — йдеться у розпорядженні № 259/2020-рп.
“Призначити Коваленка Віталія Васильовича головою Компаніївської районної державної адміністрації Кіровоградської області”, — йдеться у наступному розпорядженні президента під номером 260.
Раніше Президент Зеленський призначив нового надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Албанія.